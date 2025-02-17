Появились подробности о решении Украины отказаться от ресурсной сделки

Глава министерства финансов США Скотт Бессент в ходе визита на Украину дал Владимиру Зеленскому всего час на принятие решения по соглашению о передаче Вашингтону украинских минеральных ресурсов. Об этом пишет Economist.

По данным издания, об этом сообщили три осведомленных источника. Они утверждают, что предложение министра финансов США стало неожиданностью для Зеленского.

«Зеленский надеялся, что он будет говорить о продолжении финансовой поддержки. Вместо этого украинскому президенту неожиданно вручили меморандум. Предложение требовало минеральных богатств его страны в полном объеме. У Зеленского был час, чтобы согласиться», - отмечается в статье.

Источники издания отметили, что в Киеве «не привыкли к такому прямолинейному обращению», и приняли решение перенести обсуждение на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

При этом в Мюнхене Владимир Зеленский заявил, что соглашение Киева с Вашингтоном о передаче американцам прав на минеральные ресурсы Украины все еще не подписано и находится в стадии обсуждения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. Зеленский после этого подчеркивал, что Киев открыт к тому, чтобы разработка полезных ископаемых велась зарубежными партнерами, помогающими Украине «защищать землю».

Также эта инициатива американского лидера перекликается с «планом победы», который Владимир Зеленский представил осенью 2024 года. Зеленский отмечал, что Киев предлагает США и ЕС заключить «специальное соглашение о совместной защите имеющихся на Украине критических ресурсов, совместном инвестировании и использовании соответствующего экономического потенциала».