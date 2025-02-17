CNN: Единство Запада в отношении конфликта на Украине разрушено

Администрация Дональда Трампа разрушила единство Запада в отношении конфликта на Украине, поставив под сомнение то, насколько сильно США готовы защищать интересы Европы, сообщает CNN.

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Согласно позиции телеканала, это "свидетельствует о поразительном сдвиге в сторону России и в сторону от традиционных союзников Америки".

Выступление вице-президента США Вэнса в ЕС вызвали у европейцев тревогу и предположения о том, что США исключат своих европейских союзников из мирных переговоров по Украине.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил журналистам во Флориде, что в урегулировании украинского конфликта фиксируется значительное "продвижение вперед".

Между тем стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и представитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф возглавят американскую делегацию на переговорах в Саудовской Аравии. Рубио назвал эту встречу продолжением телефонного разговора Трампа с Путиным на прошлой неделе.