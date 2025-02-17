В Еврокомиссии забили тревогу из-за действий фон дер Ляйен

В Еврокомиссии (ЕК) бьют тревогу из-за стремительных и односторонних действий ее председателя Урсулы фон дер Ляйен по «упрощению» норм Европейского Союза (ЕС). Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

« К о г д а м ы д в и ж е м с я с т а к о й с к о р о с т ь ю , к а к м ы м о ж е м б ы т ь у в е р е н ы в т о м , ч т о д е л а е м в с е п р а в и л ь н о ? » — з а я в и л о д и н и з с о б е с е д н и к о в и з д а н и я .

По данным источников, глава ЕК не информировала никого о желании продвигать программу «упрощения» норм объединения и борьбы с бюрократией. В связи с этим сотрудники ЕК «подавлены» из-за того, что «все было решено на самом верху». Программа фон дер Ляйен нацелена на смещение внимания с «зеленой» повестки ради роста конкурентоспособности экономики ЕС.

Фон дер Ляйен высказалась о поддержке Украины после инаугурации Трампа

Ранее депутат Европарламента от болгарской партии «Возрождение» Петар Волгин заявил, что лидеры ЕС оторваны от реальности и не способны принимать осмысленные решения.