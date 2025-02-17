Конкуренция в сфере энергетики может осложнить переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в беседе с Global Times сказал научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян.

При этом сама встреча двух лидеров может стать первым шагом к размораживанию отношений между Москвой и Вашингтоном. Опрошенных газетой аналитики считают, что большим препятствием на пути к разрядке остаются: стратегическое противостояние между РФ и Европой, а также и вопрос санкций США в отношении России.

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По словам Люй Сяна, это особенно касается ограничений в сфере энергетики. Государства являются прямыми конкурентами. После начала украинского кризиса ЕС стал сильно зависеть от сжиженного природного газа США из-за санкций против РФ.

«Москва надеется на снятие энергетических санкций, но для США это будет означать, что они подорвут свои собственные интересы», — уточнил эксперт.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио отправился в Саудовскую Аравию после появившихся сообщений о его возможном участии в переговорах по украинскому вопросу.