Трамп ответил Зеленскому про угрозу НАТО со стороны России

Президент США Дональд Трамп не беспокоится о заявлениях о том, что Россия представляет угрозу для НАТО. Подобное ранее сказал глава Украины Владимир Зеленский.

«Ни капельки», заявил Трамп журналистам во Флориде.

Таким образом он ответил на вопрос о том, что Зеленский сказал о якобы обострении отношений между РФ и Североатлантическим альянсом. Его слова передает Fort.

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Также ранее украинский лидер сообщил, что не рад вежливому диалогу между Москвой и Вашингтоном, передает «Национальная служба новостей». Однако при этом он согласился провести переговоры с российской стороной. При этом главным условием встречи является присутствие представителей Европы и Штатов.

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