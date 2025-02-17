Трамп ответил Зеленскому про угрозу НАТО со стороны России

Президент США Дональд Трамп не беспокоится о заявлениях о том, что Россия представляет угрозу для НАТО. Подобное ранее сказал глава Украины Владимир Зеленский.

« Н и к а п е л ь к и » , — з а я в и л Трамп журналистам во Флориде.

Таким образом он ответил на вопрос о том, что Зеленский сказал о якобы обострении отношений между РФ и Североатлантическим альянсом. Его слова передает Fort.

Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры

Также ранее украинский лидер сообщил, что не рад вежливому диалогу между Москвой и Вашингтоном, передает «Национальная служба новостей». Однако при этом он согласился провести переговоры с российской стороной. При этом главным условием встречи является присутствие представителей Европы и Штатов.