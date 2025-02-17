Порошенко* рассказал о просьбе к Зеленскому

«Без эмоций»: Порошенко* рассказал, как просил у Зеленского 8 тысяч автоматов
Бывший президент Украины Петр Порошенко* заявил, что в день начала спецоперации обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить 8 тысяч автоматов. Об этом он рассказал в интервью украинским СМИ.
— У меня есть пожелания. Мне нужно 8 тысяч автоматов. У меня в офисе уже тысячи людей, пришедших защищать Киев, — рассказал Порошенко*.
По словам экс-президента, после звонка Зеленского главе МВД Денису Монастырскому оружие было быстро предоставлено. Он описал разговор с Зеленским как «короткий, без эмоций», подчеркнув, что в тот момент он заявил о прекращении оппозиционной деятельности, передает Lenta.ru.
Порошенко заявил, что введенные против него санкции подрывают имидж Украины
12 февраля стало известно, что Украина ввела санкции против Порошенко*, предположительно, по статье о государственной измене. На следующий день СМИ сообщили, что украинского экс-президента могут арестовать в ближайшее время, а у его дома дежурят силовики. Также Зеленский ввел против Порошенко* персональные санкции, которые лишили его государственных наград, заблокировали его активы и ограничили торговые операции с его участием.
*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.