Порошенко* рассказал о просьбе к Зеленскому

Бывший президент Украины Петр Порошенко* заявил, что в день начала спецоперации обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить 8 тысяч автоматов. Об этом он рассказал в интервью украинским СМИ.

— У м е н я е с т ь п о ж е л а н и я . М н е н у ж н о 8 т ы с я ч а в т о м а т о в . У м е н я в о ф и с е у ж е т ы с я ч и л ю д е й , п р и ш е д ш и х з а щ и щ а т ь Киев, — рассказал Порошенко*.

По словам экс-президента, после звонка Зеленского главе МВД Денису Монастырскому оружие было быстро предоставлено. Он описал разговор с Зеленским как «короткий, без эмоций», подчеркнув, что в тот момент он заявил о прекращении оппозиционной деятельности, передает Lenta.ru.

Порошенко заявил, что введенные против него санкции подрывают имидж Украины

12 февраля стало известно, что Украина ввела санкции против Порошенко*, предположительно, по статье о государственной измене. На следующий день СМИ сообщили, что украинского экс-президента могут арестовать в ближайшее время, а у его дома дежурят силовики. Также Зеленский ввел против Порошенко* персональные санкции, которые лишили его государственных наград, заблокировали его активы и ограничили торговые операции с его участием.

*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.