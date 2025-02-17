Эстония готова купить благосклонность США за 500 млрд долларов

Еще одна страна бывшего СССР, кроме Украины, хочет отдать свои природные ресурсы Соединенным Штатам. На этот раз речь идет об Эстонии и ее залежах фосфоритов ценой около 500 млрд долларов. В свое время именно вопрос их разработки сыграл роль в выходе Эстонии из СССР. Что же Таллин хочет получить от Вашингтона взамен?

Эстонская элита наблюдает за поведением новой администрации Белого дома, завязавшей политический диалог с Россией, со смесью ужаса и негодования. С точки зрения эстонцев, руководство США «предает интересы Украины». А что, если оно точно таким же образом «предаст» и страны Прибалтики?

И вот уже начался поиск рецептов: как заставить США не лишать Прибалтику своего покровительства. Так, по мнению эстонского министра иностранных дел Маргуса Цахкна, Эстонии следует предложить США что-то конкретное.

«США… уже несколько лет проявляют большой интерес к редкоземельным металлам в Эстонии. Все знают, что в Ида-Вирумаа есть фосфориты и сопутствующие им редкоземельные металлы, которые являются огромным сокровищем для эстонского народа», – подчеркивает Цахкна.

По его словам, крайне важно использовать эти полезные ископаемые и привлечь «очень крупные инвестиции из США».

По мнению Цахкны, американцы получат от разработки эстонских месторождений большую пользу – «высокотехнологичная продукция» из эстонского сырья поможет США и Евросоюзу преодолеть зависимость от Китая.

« Э т о и м е н н о т о с м е л о е г е о п о л и т и ч е с к о е р е ш е н и е , к о т о р о е с л е д у е т п р и н я т ь Эстонии», – говорит Цахкна.

Он настаивает, что, если Эстония отдаст американцам свои редкоземельные металлы, то это будет в ее же интересах.

« П о м и м о т о г о ч т о Эстония – приграничная с Россией страна, по другую сторону Балтийского моря, в очень сложном географическом положении... что же мы можем предложить? Мы можем предложить США интересные, эффективные экономические отношения», – несколько путано изъясняется эстонский министр иностранных дел. По словам Цахкны, он знает «нескольких людей», которые считают, что «эстонские компании могли бы добывать здесь редкоземельные металлы, перерабатывать их, превращать в готовую продукцию, а затем продавать ее американцам».

Осадочная горная порода фосфорит считается важным полезным ископаемым – это сырье для производства минеральных удобрений. Именно Эстония обладает крупнейшими запасами фосфоритов в Европе – их здесь в общей сложности около 800 млн тонн. Объем разведанных запасов, пригодных для промышленной добычи, составляет приблизительно 300 млн тонн (по нынешним ценам на фосфорные удобрения это примерно 500 млрд долларов).

Кроме того, на северо-востоке Эстонии залегают так называемые диктионемовые сланцы, содержащие некоторое количество редкоземельных элементов. Также исследования эстонских ученых показали, что в недрах Эстонии содержится много урана.

Месторождение фосфоритов, о которых рассуждает Цахкна, в свое время сыграло большую роль в судьбе республики. В феврале 1987-го по телевидению тогда еще Эстонской ССР впервые рассказали о планах Москвы наладить в стране добычу фосфоритов. Для этого предполагалось построить гигантскую шахту близ города Раквере.

Но когда этот план был обнародован, в республике начались крупномасштабные общественные протесты, проходившие под лозунгами «Не дадим загрязнить родную природу!». Активисты рассказывали народу, что в небо поднимутся тонны фосфоритной пыли, которая вызовет массовые заболевания и погубит эстонское сельское хозяйство.

Страсти разбушевались до такой степени, что общесоюзный центр пошел на попятный – объявил, что отказывается от своих планов.

Ныне те протесты эстонская историография оценивает как «начало свержения советской оккупации» – ибо участники экологических митингов не успокоились и провозгласили новую цель: выход Эстонии из Советского Союза.

Ирония судьбы заключается в том, что в последнее время в Эстонии вновь заговорили о возможности добычи фосфоритов. Так, в эстонском Институте геологии напоминают, что мировой спрос на минеральные удобрения резко вырос и грех не воспользоваться этим ресурсом. Тем более что мировые запасы фосфоритов сокращаются.

Фосфориты в природе не очень распространены. Основными их добытчиками являются Китай и США, но они в основном покрывают лишь свои собственные потребности. Остальной мир использует для получения фосфора марокканскую руду. Правда, эстонские фосфориты характеризуются относительно низким содержанием фосфора – в среднем только 11%. Однако и такого рода залежи обладают стратегической ценностью.

В настоящее время пробное бурение месторождений фосфоритов уже ведется. Местные жители, что характерно, резко против этого возражают – они, по их словам, не хотят загрязнения родной природы. Но на их недовольство внимания не обращают.

Цахкна встретился с президентом эстонской Академии наук Мартом Сармой. Сарма, в молодости сам участвовавший в митингах против добычи фосфоритов, теперь изменил свое мнение. По его словам, тогда они возражали против этого вовсе не по экологическим причинам, а потому что для разработки фосфоритов «хотели завезти 300 тыс. советских людей, не спросив нас». Сейчас такая перспектива уже не грозит, так что все в порядке – можно разрабатывать.

Цахкна сообщает, что уже говорил с американцами об эстонских полезных ископаемых – но пока лишь «на абстрактном уровне». Глава эстонского МИД уверен, что американцам еще придется соперничать за право разработки эстонских ресурсов – например, с французами и канадцами.

К слову, на днях директор находящегося в Таллине Международного центра оборонных исследований Кристи Райк предупредила, что Эстония должна быть готова к сценарию, при котором США больше не будут заинтересованы в поддержке стран Прибалтики. Маргус Цахкна, правда, утверждает, что встречи, которые он недавно провел в американском конгрессе и сенате, дают ему основание для надежды на то, что американцы прибалтов все же не бросят. Но лучше подстраховаться и предложить американцам эстонские ресурсы – тогда, дескать, появится твердая гарантия того, что в случае чего США встанут на защиту своих инвестиций.

« Е д и н с т в е н н ы м с о ю з н и к о м с д о с т а т о ч н ы м и в о з м о ж н о с т я м и в в о е н н о м о т н о ш е н и и , к о т о р ы й м о ж е т о б е с п е ч и т ь ф у н к ц и о н и р о в а н и е е в р о п е й с к о й ч а с т и НАТО, остаются США», – подчеркивает Цахкна.

Надо отметить, что Цахкна, предлагающий использовать все возможности для того, чтобы договориться с Дональдом Трампом, представляет лишь одну из точек зрения, бытующих в среде эстонских политиков. Другую высказал Рихо Террас, бывший главком эстонских вооруженных сил, заседающий ныне в Европарламенте. Этот отставной генерал сделал беспрецедентно жесткое по местным меркам заявление по поводу политики Трампа.

« Д е б ю т Т р а м п а я в л я е т с я м а с т е р - к л а с с о м б л и з о р у к о с т и и н е г о д н о й п о л и т и к и – о н с р а з у с к и н у л в с е к о з ы р и . Э к о н о м и к а Р о с с и и е л е в ы ж и в а е т , а п р е з и д е н т США протягивает руку помощи. Что дальше? Европа должна еще более решительно поддержать Зеленского и, если потребуется, ввести санкции против США. Трамп, как и Путин, понимает только язык силы – и с ним нужно говорить на языке силы», – призвал Террас.

Кроме того, Таллин заявляет о своей решимости продолжить поддержку киевского режима. В настоящее время Эстония занимает первое место среди стран-доноров по объему общей помощи Украине – если выводить этот показатель с учетом доли ВВП (2,204%). Причем по военной поддержке Эстония занимает вторую позицию с 0,698 млрд евро, что составляет 2,019% ВВП. Бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас, ныне возглавляющая внешнюю политику всего Евросоюза, заявляет, что «Украина продолжит сопротивление, а Европа – поддержку Украины».

По этому поводу эстонский оппозиционный журналист Родион Денисов с насмешкой пишет: «Дикий вой, который начал раздаваться из кабинетов в Эстонии после разговора Трампа с Путиным, ясно показывает, что некоторых высокородных котов отлучили от сметаны и все больнее наступают им на самое дорогое». Подобное упрямое нежелание признавать меняющиеся реалии, по мнению журналиста, не принесет Эстонии ничего хорошего. «Каждое государство должно действовать исключительно из национальных интересов, а не отдавать свои ресурсы – пламенный привет товарищу Цахкна – кому-то чужому», – иронизирует Денисов. Однако, судя по заявлениям главы МИД Эстонии, благосклонность США для них куда важнее, чем богатства страны ценою в полтриллиона долларов.