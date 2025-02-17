Названа грубая ошибка Пашиняна в вопросе Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил грубую ошибку, признав в октябре 2022 года Нагорный Карабах азербайджанским, чем, по сути, обнулил посредничество России в этом вопросе. Такое мнение выразил на пресс-конференции в Ереване экс-президент республики Роберт Кочарян.

" Г р у б а я о ш и б к а б ы л а д о п у щ е н а в Праге в октябре 2022 года. Это был второй этап сдачи Нагорного Карабаха, который стартовал с известного заявления. Это был вердикт в отношении Карабаха", - сказал Кочарян.

По его мнению, этим решением был обнулен посреднический мандат России.

" Р о с с и я в с о о т в е т с т в и и с з а я в л е н и е м о т 9 н о я б р я 2 0 2 0 г о д а б ы л а п о с р е д н и к о м м е ж д у К а р а б а х о м и Азербайджаном. Однако пражское заявление о признании Карабаха азербайджанским фактически обнулило это посредничество", - заметил экс-президент.

" Е с л и к т о - т о с ч и т а е т , ч т о Р о с с и ю м о ж н о д о т а к о й с т е п е н и и г н о р и р о в а т ь , т о о н г р у б о о ш и б а е т с я " , - д о б а в и л Кочарян.

Пашинян согласился подписать соглашение с Азербайджаном при одном условии

6 октября 2022 года в Праге по итогам встречи с участием главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Франции Эмманюэля Макрона премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердили приверженность своих стран Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 г., посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. В соответствии с декларацией, Армения признает территорию Азербайджана на 86,6 тыс. кв. км, куда входит и Карабах, а Азербайджан признает территорию Армении на 29,8 тыс. кв. км.