Названа грубая ошибка Пашиняна в вопросе Карабаха

Кочарян назвал грубую ошибку Пашиняна в вопросе Карабаха
Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил грубую ошибку, признав в октябре 2022 года Нагорный Карабах азербайджанским, чем, по сути, обнулил посредничество России в этом вопросе. Такое мнение выразил на пресс-конференции в Ереване экс-президент республики Роберт Кочарян.
"Грубая ошибка была допущена в Праге в октябре 2022 года. Это был второй этап сдачи Нагорного Карабаха, который стартовал с известного заявления. Это был вердикт в отношении Карабаха", - сказал Кочарян.
По его мнению, этим решением был обнулен посреднический мандат России.
"Россия в соответствии с заявлением от 9 ноября 2020 года была посредником между Карабахом и Азербайджаном. Однако пражское заявление о признании Карабаха азербайджанским фактически обнулило это посредничество", - заметил экс-президент.
"Если кто-то считает, что Россию можно до такой степени игнорировать, то он грубо ошибается", - добавил Кочарян.
Пашинян согласился подписать соглашение с Азербайджаном при одном условии
6 октября 2022 года в Праге по итогам встречи с участием главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Франции Эмманюэля Макрона премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердили приверженность своих стран Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 г., посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. В соответствии с декларацией, Армения признает территорию Азербайджана на 86,6 тыс. кв. км, куда входит и Карабах, а Азербайджан признает территорию Армении на 29,8 тыс. кв. км.