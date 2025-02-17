Королеву Камиллу заподозрили в алкоголизме

Жену короля Великобритании Карла III Камиллу заподозрили в алкоголизме. Инсайдеры сообщают, что королева пристрастилась к бутылке из-за проблем в семье, и сейчас ситуация уже выходит из-под контроля. Подробности передает RadarOnline.

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Источники отмечают, что выпивать Камилла якобы начала после того, как узнала о раке мужа. «Масла в огонь» подливали и не очень хорошие отношения с Кейт Миддлтон, а также скандалы вокруг принца Гарри и Меган Маркл.

« О н а с о в е р ш е н н о в ы ш л а и з - п о д к о н т р о л я » , - р а с с к а з а л и с т о ч н и к и з о к р у ж е н и я к о р о л е в с к о й с е м ь и .

Сообщается, что сейчас состоянием Камиллы обеспокоены ее близкие. А вот принца Уильяма злит то, что мачеха не может себя контролировать. Из-за предполагаемого алкоголизма королевы Британии он поставил отцу ультиматум – либо она бросает пить, либо он запретит ей видеться с его детьми.

« У и л ь я м з а н и м а е т ж е с т к у ю п о з и ц и ю п о э т о м у в о п р о с у . Е е в р е д н ы е п р и в ы ч к и в л и я ю т н а в с ю с е м ь ю , и у н е г о н е т н и т е р п е н и я , н и с о ч у в с т в и я » , - о т м е т и л и н с а й д е р .

Ранее стала известна реакция Кейт Миддлтон на слухи о разводе принца Гарри и Меган Маркл.