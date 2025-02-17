Маск назвал жалким главу Мюнхенской конференции, заплакавшего на итоговой речи
Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск назвал жалким главу Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, заплакавшего на итоговой речи после резонансного выступления вице-президента Соединенных Штатов Джея-Ди Вэнса. Комментарий Маск оставил в социальной сети X.
Глава Мюнхенской конференции расплакался, выступая с итоговой речью. Он подчеркнул, что конференция изначально задумывалась как трансатлантическая, хотя выступление вице-президента США Вэнса поколебало уверенность в этом.
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С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Американскую делегацию возглавлял вице-президент США Джей Ди Вэнс. В первый же день конференции он заявил, что возникший в Евросоюзе кризис стал следствием его же действий. По его словам, в отношении Европы его больше всего беспокоит ее отступление «от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, ценностей, разделяемых с США». Политик раскритиковал власти ЕС и призвал президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры.
Ранее в Германии обвинили администрацию Трампа в атаке на европейские ценности.