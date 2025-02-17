Названы два рычага давления, с помощью которых Трамп может «нейтрализовать» Зеленского

Президент США Дональд Трамп намерен как можно быстрее завершить украинский конфликт и для нейтрализации мешающего этому Владимира Зеленского он может использовать сразу несколько рычагов давления. Об этом рассказал «Царьграду» бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

В ходе предвыборной кампании в 2024 году президент США Дональд Трамп говорил о том, что намерен положить конец конфликту на Украине. 12 февраля президенты России и США провели телефонные переговоры и обсудили украинское урегулирование. Позже Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей РФ и США.

Однако Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене заявил о том, что если американский лидер Дональд Трамп действительно заинтересован в урегулировании ситуации на Украине, то должен провести переговоры с украинской стороной и лишь после этого «давить» на президента России Владимира Путина.

По мнению Олега Царева, Трампу до Украины нет особого дела, и для него не имеет значения, где будет проходить линия боевого соприкосновения, и кто именно будет восстанавливать разрушенную инфраструктуру. Однако американскому лидеру очень важно как можно быстрее прекратить конфликт и для этого нужно, «чтобы Зеленский минимально ему мешал».

Для того, чтобы воздействовать на Зеленского, у него есть два рычага влияния. Первый - это аудит американской помощи, второй - деньги Зеленского и его команды, которые находятся за границей, уверен Царев.

« В с е в м е с т е э т о м о ж н о п р е д с т а в и т ь к а к г а р а н т и и б е з о п а с н о с т и . Т о е с т ь , с о д н о й с т о р о н ы , е м у п р е д л о ж а т э т о . И с д р у г о й - п р е д л о ж а т н е м е ш а т ь р е а л и з а ц и и п л а н а » , - п о я с н и л б ы в ш и й п а р л а м е н т а р и й .

При этом находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил ранее, что в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский, по сути, «объявил войну» президенту США Дональду Трампу, дав понять, что Киев намерен саботировать его план по мирному урегулированию.