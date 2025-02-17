Названы два рычага давления, с помощью которых Трамп может «нейтрализовать» Зеленского
Президент США Дональд Трамп намерен как можно быстрее завершить украинский конфликт и для нейтрализации мешающего этому Владимира Зеленского он может использовать сразу несколько рычагов давления. Об этом рассказал «Царьграду» бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.
В ходе предвыборной кампании в 2024 году президент США Дональд Трамп говорил о том, что намерен положить конец конфликту на Украине. 12 февраля президенты России и США провели телефонные переговоры и обсудили украинское урегулирование. Позже Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей РФ и США.
Однако Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене заявил о том, что если американский лидер Дональд Трамп действительно заинтересован в урегулировании ситуации на Украине, то должен провести переговоры с украинской стороной и лишь после этого «давить» на президента России Владимира Путина.
По мнению Олега Царева, Трампу до Украины нет особого дела, и для него не имеет значения, где будет проходить линия боевого соприкосновения, и кто именно будет восстанавливать разрушенную инфраструктуру. Однако американскому лидеру очень важно как можно быстрее прекратить конфликт и для этого нужно, «чтобы Зеленский минимально ему мешал».
Для того, чтобы воздействовать на Зеленского, у него есть два рычага влияния. Первый - это аудит американской помощи, второй - деньги Зеленского и его команды, которые находятся за границей, уверен Царев.
«Все вместе это можно представить как гарантии безопасности. То есть, с одной стороны, ему предложат это. И с другой - предложат не мешать реализации плана», - пояснил бывший парламентарий.
При этом находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил ранее, что в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский, по сути, «объявил войну» президенту США Дональду Трампу, дав понять, что Киев намерен саботировать его план по мирному урегулированию.