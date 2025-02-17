На протяжении десятилетий Мюнхенская конференция по безопасности служила главным местом встречи западных лидеров, на ней они подтверждали свою общую приверженность коллективной безопасности, однако в этом году ситуация изменилась, сообщает 19FortyFive.

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На этот раз конференция проходила на фоне глубоких геополитических преобразований, которые ставят под сомнение функционирование системы безопасности, основанной на лидерстве США и зависимости Европы от американской военной мощи. На протяжении большей части своей истории НАТО существовало в рамках международного порядка, возглавляемого Соединенными Штатами. Сначала как союз против СССР в годы холодной войны, затем - как инструмент мирового господства США в однополярную эпоху. Однако переход к многополярному миру неоспорим, утверждает издание.

" В о з в ы ш е н и е Китая как глобальной державы, постоянная активность России и растущее влияние других держав, таких как Индия, Турция и Бразилия, означают, что Соединенные Штаты больше не доминируют на стратегическом игровом поле", - пишет 19FortyFive.

Геополитический сдвиг в сторону многополярности усугубляется политической трансформацией в самих Соединенных Штатах, сопровождающейся ростом ценности и роли суверенитета. В отличие от традиционного изоляционизма, этот подход не отвергает международное участие, но настаивает на том, что каждый аспект внешней политики США должен служить американским национальным интересам.

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" Д л я Н А Т О э т о п р е д с т а в л я е т с о б о й э к з и с т е н ц и а л ь н ы й в ы з о в . Е с л и Вашингтон больше не рассматривает альянс как краеугольный камень безопасности США, а скорее как обузу, если он не приносит немедленных выгод, то долгосрочная жизнеспособность НАТО находится под серьезным вопросом", - отмечает издание.

Если европейские лидеры покинут Мюнхен, полагая, что НАТО будет функционировать так же, как и раньше, они совершат исторический просчет. Старый порядок безопасности разрушается, и пока неизвестно, что придет ему на смену, подводит итог 19FortyFive.