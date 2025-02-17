Сийярто: Силы, не желающие мира на Украине, объединяются в Европе
В ходе визита в Казахстан министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предупредил, что в Европе объединяются силы, не желающие мирного разрешения конфликта на Украине.
В ходе встречи с журналистами после переговоров с коллегой Муратом Нуртлеу Сийярто, в частности, так обозначил проблему:
"Мы должны признаться, - сказал он, - что в Европе сейчас объединяют силы те стороны, которые не желают мира (на Украине - прим. "РГ")".
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Таковых венгерский министр назвал "сторонниками войны".
Он также подчеркнул, что участники экстренного саммита стран Евросоюза, собравшиеся в Париже, являются теми, кто три года подливал масло в огонь войны на Украине, и они, по словам Сийярто, сделают все возможное, чтобы не допустить мирного разрешения конфликта.