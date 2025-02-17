В ходе визита в Казахстан министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предупредил, что в Европе объединяются силы, не желающие мирного разрешения конфликта на Украине.

В ходе встречи с журналистами после переговоров с коллегой Муратом Нуртлеу Сийярто, в частности, так обозначил проблему:

" М ы д о л ж н ы п р и з н а т ь с я , - с к а з а л о н , - ч т о в Е в р о п е с е й ч а с о б ъ е д и н я ю т с и л ы т е с т о р о н ы , к о т о р ы е н е ж е л а ю т м и р а ( н а Украине - прим. "РГ")".

Стало известно о хитром плане Европы по подготовке Украины перед переговорами

Таковых венгерский министр назвал "сторонниками войны".

Он также подчеркнул, что участники экстренного саммита стран Евросоюза, собравшиеся в Париже, являются теми, кто три года подливал масло в огонь войны на Украине, и они, по словам Сийярто, сделают все возможное, чтобы не допустить мирного разрешения конфликта.