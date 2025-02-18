Президент Украины Владимир Зеленский совершил стратегическую ошибку, предложив предоставить США доступ к редкоземельным ресурсам страны без указания своей цены. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на европейских и украинских чиновников.

Зеленский впервые выдвинул идею предоставления права на добычу полезных ископаемых американским компаниям в рамках "мирного плана" в прошлом году.

Однако чиновники из Брюсселя и Киева заявили FT, что Зеленский, возможно, совершил стратегическую ошибку, не указав общую стоимость или какие-либо конкретные данные.

Telegraph сравнила предложенное Украине соглашение США с санкциями

" Э т о б ы л о н а п и с а н о к а к п р и м а н к а д л я [ п р е з и д е н т а США Дональда] Трампа, это очевидно. Но отсутствие подробностей означало, что Трамп, по сути, мог назвать свою цену", - сказал один высокопоставленный европейский чиновник, участвовавший в переговорах с Киевом.

Он добавил, что некоторые из окружения Зеленского сожалеют о том, как это предложение было сделано. Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что президент Украины должен был "совершенно ясно" заявить, что эти ресурсы связаны "с будущими гарантиями [американской] помощи в сфере безопасности".

В данный момент команда Зеленского пытается придумать привлекательное контрпредложение.

Накануне газета The Economist писала, что украинскому президенту дали всего час, чтобы обдумать предложенные условия сделки по полезным ископаемым и согласиться с ними.