На запланированном 17 февраля чрезвычайном саммите в Париже лидеры европейских стран рассмотрят стратегии повышения безопасности региона без прямого участия США, а также обсудят меры по поддержке Украины и усилению ее позиций в переговорах, чтобы страна могла сказать «нет» Штатам и России. Об этом сообщили западные чиновники.

« Э т о б е з у м и е , к а к б ы с т р о в с е э т о д в и ж е т с я . В с е , ч т о [ Е в р о п а ] д о л ж н а с д е л а т ь , э т о д а т ь Украине как можно больше, чтобы она могла сказать „нет“ вещам, которые ей навязывают [США и Россия]», — заявил иностранный чиновник для Financial Times.

Отмечается, что на саммит приедут представители Великобритании, Германии, Нидерландов, Дании, Польши, Италии, Испании, а также лидеры Евросоюза и НАТО.

Зеленский отказался принимать решения России и США по Украине

Ранее генсек турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек сообщил, что на предстоящих переговорах по разрешению украинского конфликта определенные круги Европы и США могут давить на Россию. Однако он надеется, что в скором времени в Киеве сформируется устойчивый мир.