Стало известно о хитром плане Европы по подготовке Украины перед переговорами
На запланированном 17 февраля чрезвычайном саммите в Париже лидеры европейских стран рассмотрят стратегии повышения безопасности региона без прямого участия США, а также обсудят меры по поддержке Украины и усилению ее позиций в переговорах, чтобы страна могла сказать «нет» Штатам и России. Об этом сообщили западные чиновники.
«Это безумие, как быстро все это движется. Все, что [Европа] должна сделать, это дать Украине как можно больше, чтобы она могла сказать „нет“ вещам, которые ей навязывают [США и Россия]», — заявил иностранный чиновник для Financial Times.
Отмечается, что на саммит приедут представители Великобритании, Германии, Нидерландов, Дании, Польши, Италии, Испании, а также лидеры Евросоюза и НАТО.
Зеленский отказался принимать решения России и США по Украине
Ранее генсек турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек сообщил, что на предстоящих переговорах по разрешению украинского конфликта определенные круги Европы и США могут давить на Россию. Однако он надеется, что в скором времени в Киеве сформируется устойчивый мир.