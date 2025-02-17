«"Сумерки" реальны». Маск рассказал о живущих в США вампирах
Американский миллиардер и руководитель Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск пошутил, что в стране живет много вампиров. Как сообщает РИА Новости, таким образом он отреагировал на таблицу с возрастными данными о ныне живущих американцах, получающих социальные пособия.
Согласно таблице, среди получателей пособий в США есть не только несколько миллионов живых американцев в возрасте от 120 до 249 лет. Кроме того, есть один «долгожитель» — его отнесли к возрастной группе от 360 до 369 лет.
«Возможно, "Сумерки" реальны, и здесь много вампиров, которые получают социальные пособия», — прокомментировал ситуацию Маск.
Один из пользователей соцсети X отреагировал на пост миллиардера, отметив, что среди получателей пособия должен быть герой романа «Сумерки» Эдвард Каллен. В ответ американский бизнесмен пошутил, что в таком случае у него нет работы.