Маск рассказал о живущих в США вампирах

Американский миллиардер и руководитель Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск пошутил, что в стране живет много вампиров. Как сообщает РИА Новости, таким образом он отреагировал на таблицу с возрастными данными о ныне живущих американцах, получающих социальные пособия.

Согласно таблице, среди получателей пособий в США есть не только несколько миллионов живых американцев в возрасте от 120 до 249 лет. Кроме того, есть один «долгожитель» — его отнесли к возрастной группе от 360 до 369 лет.

« В о з м о ж н о , " С у м е р к и " р е а л ь н ы , и з д е с ь м н о г о в а м п и р о в , к о т о р ы е п о л у ч а ю т с о ц и а л ь н ы е п о с о б и я » , — п р о к о м м е н т и р о в а л с и т у а ц и ю Маск.

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Один из пользователей соцсети X отреагировал на пост миллиардера, отметив, что среди получателей пособия должен быть герой романа «Сумерки» Эдвард Каллен. В ответ американский бизнесмен пошутил, что в таком случае у него нет работы.