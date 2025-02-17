Телеведущий Джереми Кларксон раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера и назвал его имбецилом. В статье для The Sunday Times он отметил, что хотел бы видеть на этом посту другого политика, в том числе президента РФ Владимира Путина.

Т р а м п , М е л о н и , д а ж е Путин: я бы поприветствовал любого из них с распростертыми объятиями, — подчеркнул Кларксон.

Ранее Стармер заявил, что Великобритания готова отправить войска на Украину в качестве гарантий безопасности для властей в Киеве с целью урегулирования конфликта. Лондон уже выделил для Киева 3 млрд фунтов стерлингов (порядка 339 млрд рублей) в год как минимум до 2030 года. Премьер подчеркнул, что «очень глубоко» чувствует ответственность за риск для британских военных. Но на кону, считает он, безопасность континента и самой страны.

Стармер: Лондон готов разместить войска на Украине

Стармер до этого отмечал, что призовет европейские страны продолжать оказывать санкционное давление на Россию и даже удвоить его, чтобы повлиять на доходы от продаж энергоносителей, и компании, связанные с оборонным комплексом. Также сообщается, что британский премьер хочет сделать так, чтобы Brexit приносил пользу британскому народу, но не хочет выходить за рамки красных линий.