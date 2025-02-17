В Раде назвали речь Зеленского «объявлением войны» Трампу

В ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский «объявил войну» президенту США Дональду Трампу, дав понять, что Киев намерен саботировать его план по мирному урегулированию. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский, пишет РИА Новости.

По его мнению, своим выступлением Зеленский «послал Америку» и в принципе отказался от переговоров.

«Зеленский: а) объявил войну Трампу, давайте будем называть вещи своими именами; б) отказался от мира и вообще каких-либо переговоров, если эти переговоры не будет формулировать он на основе своего невыполнимого плана», - констатировал Александр Дубинский.

Он уверен, что в Киеве рассчитывают на продолжение военных действий, заручившись поддержкой Европы, «которой и так нет».

Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене заявил о том, что если американский лидер Дональд Трамп действительно заинтересован в урегулировании ситуации на Украине, то должен провести переговоры с украинской стороной и лишь после этого «давить» на президента России Владимира Путина.

Зеленский отказался принимать решения России и США по Украине

При этом ранее прошли телефонные переговоры между главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в ходе которых был поднят вопрос урегулирования конфликта на Украине. В Кремле сообщили, что Трамп высказался за дипломатические разрешение кризиса, а Путин поддержал идею, что России и США пора работать вместе.