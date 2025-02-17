Зеленский отказался принимать решения России и США по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отказался соглашаться с решениями Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Об этом политик заявил в интервью телеканалу NBC.

«Я никогда не приму никаких решений между Соединенными Штатами и Россией по Украине, никогда», — сообщил украинский лидер.

Зеленский также отметил, что прекращение конфликта на Украине невозможно без решения президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что согласен на переговоры с российским лидером, но в присутствии представителей Европы и США.

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Ранее стало известно, что Зеленский и глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак не планируют присутствовать на встрече по Украине в Саудовской Аравии. Об этом сообщила газета The Washington Post.

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