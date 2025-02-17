Глава турецкой Партии Родины (Vatan Partisi) Догу Перинчек заявил, что западные страны попытались помешать переговорам по Украине через заявления об атаке на Чернобыльскую АЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

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Перинчек прокомментировал заявления Владимира Зеленского об атаке по Чернобыльской АЭС и повреждении ее саркофага, а также опубликованное Украиной видео с взрывом и пожаром. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал это «очередной провокацией, подтасовкой». Он подчеркнул, что для России «не может быть и речи» об ударах по объектам атомной инфраструктуры и ядерной энергетики.

Перинчек заявил, что в Европе не принимают начавшийся процесс урегулирования по Украине и будут «всякими силами препятствовать ему». По его мнению, также «определенные силы» в США и Европе хотят сорвать переговоры российского и американского лидеров.