Турецкий политик объяснил заявления Киева об атаке на ЧАЭС
Глава турецкой Партии Родины (Vatan Partisi) Догу Перинчек заявил, что западные страны попытались помешать переговорам по Украине через заявления об атаке на Чернобыльскую АЭС. Об этом сообщает РИА Новости.
Перинчек прокомментировал заявления Владимира Зеленского об атаке по Чернобыльской АЭС и повреждении ее саркофага, а также опубликованное Украиной видео с взрывом и пожаром. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал это «очередной провокацией, подтасовкой». Он подчеркнул, что для России «не может быть и речи» об ударах по объектам атомной инфраструктуры и ядерной энергетики.
Перинчек заявил, что в Европе не принимают начавшийся процесс урегулирования по Украине и будут «всякими силами препятствовать ему». По его мнению, также «определенные силы» в США и Европе хотят сорвать переговоры российского и американского лидеров.
«Информационный вброс о якобы атаке российской стороны на Чернобыльскую АЭС был провокацией, саботажем против мирного процесса», - подчеркнул Перинчек.