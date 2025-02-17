Макрон созвал экстренное совещание по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание лидеров Европейского союза (ЕС) для обсуждения возможного участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает The Washigton Post (WP).

« Л и д е р ы в с т р е т я т с я в П а р и ж е в п о н е д е л ь н и к , п о с к о л ь к у о н и с о б и р а ю т с я б о р о т ь с я з а р о л ь в п е р е г о в о р а х , к о т о р ы е м о г у т о п р е д е л и т ь б у д у щ е е Украины и ландшафта безопасности Европы — и которые уже быстро продвигаются и без них. Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным усилил опасения европейцев, что их интересы будут отодвинуты на второй план», — передает издание.

На встрече будут присутствовать лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, высокопоставленные должностные лица ЕС, а также генсек НАТО Марк Рютте. Сообщается, что они попытаются достичь консенсуса вокруг планов поддержки Украины, включая гарантии безопасности и возможную отправку европейских войск. Кроме того, они поднимут вопрос «укрепления своих переговорных рычагов».

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Ранее стало известно, что переговоры России и США по Украине пройдут в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. Отмечается, что с американской стороны ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.