Устроили отповедь: Казаков объяснил, что изменилось в отношениях США и ЕС после Мюнхена
Европейцы, которые вчера как вассалы повиновались Вашингтону, теперь устами своих политиков рвут отношения с США. Лондон, Париж, Берлин, Брюссель, Варшава, Копенгаген, Стокгольм — все верят в поражение Москвы и не согласятся на «сделку», написал накануне немецкий политолог Александр Рар.
По его мнению, для РФ это значит, что ее главный соперник уже не США, а Евросоюз. При этом почему именно Германия берет на себя роль архитектора и финансиста будущей конфронтации с Россией, «не совсем понятно».
Политолог, бывший советник главы ДНР Александр Казаков в беседе со «Свободной Прессой» пояснил: главный вывод для России из прошедшей Мюнхенской конференции — наметился раскол между Соединенными Штатами и Евросоюзом. Причем, именно с ЕС, поскольку в отношении отдельных стран Европы Вашингтон демонстрирует «очень позитивные сигналы».
«Раскол наметился, и, скорее всего, он будет развиваться. Это видно из реакции европейцев, которые могли и проглотить этот наезд, могли начать оправдываться, могли пообещать и доказать на деле, что они не такие плохие. То есть, европейцы могли пойти по пути сглаживания противоречий. Но они начали давать сразу жесткий отпор. Устроили буквально отповедь и развод с битьем посудой. Теперь ЕС с этого пути не сойдет. Тут уже взыграет самолюбие, они решили упереться и доказать, что у них есть причинные места», — отметил собеседник издания.
По словам Казакова, России это выгодно. Москва прилагала к такому развитию событий огромное количество усилий и сегодня должна всячески поддерживать и провоцировать эти расколы. Теперь после Мюнхенской конференции нам необходимо сделать апгрейд наших знаний про современную Европу — очень системно, начиная с Евросоюза и евробюрократов, заканчивая каждой страной ЕС в отдельности.
«Мы должны сделать апгрейд нашей политической карты Европы. Мы не можем сделать вид, что Европы нет, она наша соседка. Мы должны настройки сделать тоньше — с национальными правительствами играть в свои игры, с евробюрократами из Брюсселя — в свои. По ЕС может быть нанесен тяжелейший удар, если на переговорах Путин и Трамп вернутся к документам от 15 декабря 2021 года, и в одной части договорятся о том, что военная инфраструктура НАТО сваливает на рубеж 1997 года, то есть в центр Германии приезжает. Это страшный политический кризис, поскольку это будет кризис безопасности Европы. А перспективы такие есть, конечно, не гарантированные, но 50 на 50», — уточнил политолог.
Казаков считает, что России нужно буквально начать делить Европу на ближний круг — Сербия, Венгрия, Словакия. На ту Европу, с которой Москва готова разговаривать, если она будет вести себя прилично — Германия, Италия. И ту Европу, которая нам неинтересна — в политическом смысле это, прежде всего, Британия, Скандинавия, Польша, Прибалтика.
«Мы должны демонстрировать это не впрямую конечно, но намекать за счет графика встреч, телефонных звонков, совместных мероприятий — то, что считывается. Это будет мощнейший инструмент давления на все европейские страны. Каждая должна будет выбирать, в каком круге она хочет находиться. И чтобы те, кто в ближнем круге, получали от нас регулярно какие-то бонусы — от газа до различных контрактов. Мы должны заставить все европейские страны начать думать об этом каждый день, чтобы они понимали, что от этого зависит их судьба и политическая, и даже физическая», — подчеркнул политолог.
Ранее депутат нижней палаты парламента РФ Михаил Шеремет говорил, что правительства европейских стран максимально деградировали за время президентства в США Джо Байдена.