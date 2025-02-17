Устроили отповедь: Казаков объяснил, что изменилось в отношениях США и ЕС после Мюнхена

Европейцы, которые вчера как вассалы повиновались Вашингтону, теперь устами своих политиков рвут отношения с США. Лондон, Париж, Берлин, Брюссель, Варшава, Копенгаген, Стокгольм — все верят в поражение Москвы и не согласятся на «сделку», написал накануне немецкий политолог Александр Рар.

Что изменилось в отношениях США и ЕС после Мюнхена
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По его мнению, для РФ это значит, что ее главный соперник уже не США, а Евросоюз. При этом почему именно Германия берет на себя роль архитектора и финансиста будущей конфронтации с Россией, «не совсем понятно».

Политолог, бывший советник главы ДНР Александр Казаков в беседе со «Свободной Прессой» пояснил: главный вывод для России из прошедшей Мюнхенской конференции — наметился раскол между Соединенными Штатами и Евросоюзом. Причем, именно с ЕС, поскольку в отношении отдельных стран Европы Вашингтон демонстрирует «очень позитивные сигналы».

«Раскол наметился, и, скорее всего, он будет развиваться. Это видно из реакции европейцев, которые могли и проглотить этот наезд, могли начать оправдываться, могли пообещать и доказать на деле, что они не такие плохие. То есть, европейцы могли пойти по пути сглаживания противоречий. Но они начали давать сразу жесткий отпор. Устроили буквально отповедь и развод с битьем посудой. Теперь ЕС с этого пути не сойдет. Тут уже взыграет самолюбие, они решили упереться и доказать, что у них есть причинные места», — отметил собеседник издания.

По словам Казакова, России это выгодно. Москва прилагала к такому развитию событий огромное количество усилий и сегодня должна всячески поддерживать и провоцировать эти расколы. Теперь после Мюнхенской конференции нам необходимо сделать апгрейд наших знаний про современную Европу — очень системно, начиная с Евросоюза и евробюрократов, заканчивая каждой страной ЕС в отдельности.

«Мы должны сделать апгрейд нашей политической карты Европы. Мы не можем сделать вид, что Европы нет, она наша соседка. Мы должны настройки сделать тоньше с национальными правительствами играть в свои игры, с евробюрократами из Брюсселя — в свои. По ЕС может быть нанесен тяжелейший удар, если на переговорах Путин и Трамп вернутся к документам от 15 декабря 2021 года, и в одной части договорятся о том, что военная инфраструктура НАТО сваливает на рубеж 1997 года, то есть в центр Германии приезжает. Это страшный политический кризис, поскольку это будет кризис безопасности Европы. А перспективы такие есть, конечно, не гарантированные, но 50 на 50», — уточнил политолог.

Казаков считает, что России нужно буквально начать делить Европу на ближний круг — Сербия, Венгрия, Словакия. На ту Европу, с которой Москва готова разговаривать, если она будет вести себя прилично — Германия, Италия. И ту Европу, которая нам неинтересна — в политическом смысле это, прежде всего, Британия, Скандинавия, Польша, Прибалтика.

«Мы должны демонстрировать это не впрямую конечно, но намекать за счет графика встреч, телефонных звонков, совместных мероприятий то, что считывается. Это будет мощнейший инструмент давления на все европейские страны. Каждая должна будет выбирать, в каком круге она хочет находиться. И чтобы те, кто в ближнем круге, получали от нас регулярно какие-то бонусы от газа до различных контрактов. Мы должны заставить все европейские страны начать думать об этом каждый день, чтобы они понимали, что от этого зависит их судьба и политическая, и даже физическая», подчеркнул политолог.

Ранее депутат нижней палаты парламента РФ Михаил Шеремет говорил, что правительства европейских стран максимально деградировали за время президентства в США Джо Байдена.

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