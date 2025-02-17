Европейцы, которые вчера как вассалы повиновались Вашингтону, теперь устами своих политиков рвут отношения с США. Лондон, Париж, Берлин, Брюссель, Варшава, Копенгаген, Стокгольм — все верят в поражение Москвы и не согласятся на «сделку», написал накануне немецкий политолог Александр Рар.

По его мнению, для РФ это значит, что ее главный соперник уже не США, а Евросоюз. При этом почему именно Германия берет на себя роль архитектора и финансиста будущей конфронтации с Россией, «не совсем понятно».

Политолог, бывший советник главы ДНР Александр Казаков в беседе со «Свободной Прессой» пояснил: главный вывод для России из прошедшей Мюнхенской конференции — наметился раскол между Соединенными Штатами и Евросоюзом. Причем, именно с ЕС, поскольку в отношении отдельных стран Европы Вашингтон демонстрирует «очень позитивные сигналы».

« Р а с к о л н а м е т и л с я , и , с к о р е е в с е г о , о н б у д е т р а з в и в а т ь с я . Э т о в и д н о и з р е а к ц и и е в р о п е й ц е в , к о т о р ы е м о г л и и п р о г л о т и т ь э т о т н а е з д , м о г л и н а ч а т ь о п р а в д ы в а т ь с я , м о г л и п о о б е щ а т ь и д о к а з а т ь н а д е л е , ч т о о н и н е т а к и е п л о х и е . Т о е с т ь , е в р о п е й ц ы м о г л и п о й т и п о п у т и с г л а ж и в а н и я п р о т и в о р е ч и й . Н о о н и н а ч а л и д а в а т ь с р а з у ж е с т к и й о т п о р . У с т р о и л и б у к в а л ь н о о т п о в е д ь и р а з в о д с б и т ь е м п о с у д о й . Т е п е р ь ЕС с этого пути не сойдет. Тут уже взыграет самолюбие, они решили упереться и доказать, что у них есть причинные места», — отметил собеседник издания.

По словам Казакова, России это выгодно. Москва прилагала к такому развитию событий огромное количество усилий и сегодня должна всячески поддерживать и провоцировать эти расколы. Теперь после Мюнхенской конференции нам необходимо сделать апгрейд наших знаний про современную Европу — очень системно, начиная с Евросоюза и евробюрократов, заканчивая каждой страной ЕС в отдельности.

« М ы д о л ж н ы с д е л а т ь а п г р е й д н а ш е й п о л и т и ч е с к о й к а р т ы Е в р о п ы . М ы н е м о ж е м с д е л а т ь в и д , ч т о Е в р о п ы н е т , о н а н а ш а с о с е д к а . М ы д о л ж н ы н а с т р о й к и с д е л а т ь т о н ь ш е — с н а ц и о н а л ь н ы м и п р а в и т е л ь с т в а м и и г р а т ь в с в о и и г р ы , с е в р о б ю р о к р а т а м и и з Брюсселя — в свои. По ЕС может быть нанесен тяжелейший удар, если на переговорах Путин и Трамп вернутся к документам от 15 декабря 2021 года, и в одной части договорятся о том, что военная инфраструктура НАТО сваливает на рубеж 1997 года, то есть в центр Германии приезжает. Это страшный политический кризис, поскольку это будет кризис безопасности Европы. А перспективы такие есть, конечно, не гарантированные, но 50 на 50», — уточнил политолог.

Казаков считает, что России нужно буквально начать делить Европу на ближний круг — Сербия, Венгрия, Словакия. На ту Европу, с которой Москва готова разговаривать, если она будет вести себя прилично — Германия, Италия. И ту Европу, которая нам неинтересна — в политическом смысле это, прежде всего, Британия, Скандинавия, Польша, Прибалтика.

« М ы д о л ж н ы д е м о н с т р и р о в а т ь э т о н е в п р я м у ю к о н е ч н о , н о н а м е к а т ь з а с ч е т г р а ф и к а в с т р е ч , т е л е ф о н н ы х з в о н к о в , с о в м е с т н ы х м е р о п р и я т и й — т о , ч т о с ч и т ы в а е т с я . Э т о б у д е т м о щ н е й ш и й и н с т р у м е н т д а в л е н и я н а в с е е в р о п е й с к и е с т р а н ы . К а ж д а я д о л ж н а б у д е т в ы б и р а т ь , в к а к о м к р у г е о н а х о ч е т н а х о д и т ь с я . И ч т о б ы т е , к т о в б л и ж н е м к р у г е , п о л у ч а л и о т н а с р е г у л я р н о к а к и е - т о б о н у с ы — о т г а з а д о р а з л и ч н ы х к о н т р а к т о в . М ы д о л ж н ы з а с т а в и т ь в с е е в р о п е й с к и е с т р а н ы н а ч а т ь д у м а т ь о б э т о м к а ж д ы й д е н ь , ч т о б ы о н и п о н и м а л и , ч т о о т э т о г о з а в и с и т и х с у д ь б а и п о л и т и ч е с к а я , и д а ж е ф и з и ч е с к а я » , — п о д ч е р к н у л п о л и т о л о г .

Ранее депутат нижней палаты парламента РФ Михаил Шеремет говорил, что правительства европейских стран максимально деградировали за время президентства в США Джо Байдена.