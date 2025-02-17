Украинский лидер Зеленский прилетел с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

« О ф и ц и а л ь н ы й в и з и т в м е с т е с п е р в о й л е д и в О б ъ е д и н е н н ы е А р а б с к и е Э м и р а т ы » , – н а п и с а л З е л е н с к и й в с в о е м т е л е г р а м - к а н а л е .

В Турции спрогнозировали проблемы на переговорах по Украине

По его словам, одним из главных приоритетов является освобождение украинцев из плена и их возвращение на родину. Главарь киевского режима также подчеркнул, что в ходе визита планируется обсуждение масштабной гуманитарной программы, инвестиционных вопросов и экономического партнерства.