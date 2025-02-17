Зеленский внезапно прибыл в ОАЭ

Украинский лидер Зеленский прилетел с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

Зеленский внезапно прибыл в ОАЭ
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«Официальный визит вместе с первой леди в Объединенные Арабские Эмираты», написал Зеленский в своем телеграм-канале.

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По его словам, одним из главных приоритетов является освобождение украинцев из плена и их возвращение на родину. Главарь киевского режима также подчеркнул, что в ходе визита планируется обсуждение масштабной гуманитарной программы, инвестиционных вопросов и экономического партнерства.

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