Глава МИД Франции счел немыслимым возвращение РФ в Большую семерку

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отверг возможность возвращения России в G7 и превращения формата в "Большую восьмерку", как это ранее предлагал президент США Дональд Трамп. Его слова приводит телеканал LCI. "Сегодня это немыслимо", - заявил Барро.

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По его словам, Россия якобы ведет себя "все меньше и меньше как демократия". В то же время министр заметил, что если на Украине будет достигнут справедливый мир, то нельзя исключать возможность возвращения Москвы к этому формату. Группа семи (G7) представляет собой объединение экономически развитых стран, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

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Первое заседание этого клуба состоялось в 1975 году во Франции, и в его состав вошли Великобритания, Западная Германия, Италия, США, Франция и Япония. Формат "семерки" действовал с 1976 по 1997 год, после чего, благодаря присоединению России, объединение стало называться "Большой восьмеркой". Однако в марте 2014 года (в период президентства Барака Обамы), в ответ на события в Украине и сложившуюся напряженность в отношениях США и Европы с Россией, западные страны решили вновь вернуться к формату "семерки".