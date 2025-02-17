Пока вы спали: новый законопроект о самообороне и решение ХАМАС по Газе

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Над территорией РФ перехватили и уничтожили 90 украинских БПЛА

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов и управляемую ракету "Нептун-МД" над территорией РФ. Об этом сообщает ТАСС.

38 БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря, 24 - над Краснодарским краем, 15 - над Крымом, а остальные - в других регионах.

Министерство обороны уточнило, что также ликвидированы беспилотники над Черным морем и в нескольких регионах России.

Зеленский и Ермак не будут участвовать в саудовских консультациях США и РФ

Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не планируют присутствовать на предстоящих консультациях между США и Россией по урегулированию кризиса на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Подход администрации Трампа к прекращению конфликта привел к усилению напряженности в американо-украинских отношениях. В то же время, США выразили заинтересованность в прекращении конфликта, однако формальные переговоры еще не начались.

США планируют переговоры с РФ и Украиной после двусторонних встреч с ними

Администрация США планирует провести двусторонние встречи с представителями Москвы и Киева, а затем организовать совместные переговоры с обеими сторонами конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча американской и российской делегаций, посвященная урегулированию украинского кризиса, состоится 18 февраля, при этом Саудовская Аравия выступит в роли посредника.

В Думу внесут законопроект о методах самообороны при проникновении в дом

В нижнюю палату парламента будет внесен доработанный законопроект, касающийся использования методов самообороны при незаконном проникновении в жилище. Об этом сообщает ТАСС.

Глава комитета Госдумы Ярослав Нилов сообщил, что документ предполагает, что необходимая самооборона не может быть превышена в таких случаях.

Таким образом, изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ установят, что действия по защите от агрессора не будут считаться превышением самообороны.

ХАМАС готов передать власть в Газе Палестинской национальной администрации

Радикальное движение ХАМАС направило письмо в Организацию освобождения Палестины, уведомив о готовности передать сектор Газа под управление Палестинской национальной администрации. Об этом сообщает ТАСС.

В письме ХАМАС выдвинул условие о сохранении рабочих мест для чиновников Газы в новой администрации и продолжении выплаты зарплат в случае увольнения. Это решение было принято под давлением Египта после переговоров в Каире, где также обсуждалось создание временного комитета для помощи жителям сектора.