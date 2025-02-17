Маск отменил все неоднозначные расходы администрации Байдена
Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), которым руководит миллиардер Илон Маск, объявил, что ранее планировалось выделение 10 миллионов долларов на программы мужского обрезания в Мозамбике и поддержку инклюзивных выборов в Молдове. Однако эти расходы, наряду с другими проектами, были отменены, сообщил DOGE в своем аккаунте в X.
— Американские налогоплательщики должны были потратить деньги на следующие пункты, каждый из которых был отменен, — говорится в сообщении.Согласно сообщению DOGE, теперь программа добровольного медицинского мужского обрезания в Мозамбике, улучшение системы государственных закупок в Сербии, обеспечение инклюзивного и репрезентативного политического процесса в Молдове.
Проекты в Непале на развитие фискального федерализма и на обсуждение вопросов биоразнообразия. Помимо этого, деньги на укрепление политического ландшафта в Бангладеше были отменены.Маск также заявил, что министерство финансов страны каждый год перечисляет 100 миллиардов долларов неизвестным получателям