Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), которым руководит миллиардер Илон Маск, объявил, что ранее планировалось выделение 10 миллионов долларов на программы мужского обрезания в Мозамбике и поддержку инклюзивных выборов в Молдове. Однако эти расходы, наряду с другими проектами, были отменены, сообщил DOGE в своем аккаунте в X.

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— А м е р и к а н с к и е н а л о г о п л а т е л ь щ и к и д о л ж н ы б ы л и п о т р а т и т ь д е н ь г и н а с л е д у ю щ и е п у н к т ы , к а ж д ы й и з к о т о р ы х б ы л о т м е н е н , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и . С о г л а с н о с о о б щ е н и ю D O G E , т е п е р ь п р о г р а м м а д о б р о в о л ь н о г о медицинского мужского обрезания в Мозамбике, улучшение системы государственных закупок в Сербии, обеспечение инклюзивного и репрезентативного политического процесса в Молдове.

Проекты в Непале на развитие фискального федерализма и на обсуждение вопросов биоразнообразия. Помимо этого, деньги на укрепление политического ландшафта в Бангладеше были отменены.Маск также заявил, что министерство финансов страны каждый год перечисляет 100 миллиардов долларов неизвестным получателям