TNI: конфликт на Украине фактически окончен
Конфликт на Украине фактически окончен, американское руководство пришло к выводу, что боевые действия больше не могут продолжаться.
С таким заявлением выступили в американском журнале The National Interest, подчеркнув, что дальнейшее расширение НАТО, скорее всего, тоже окончено.
Трамп разрешит Европе покупать у США оружие для Украины
Более того, русские победили Украину, а значит, Москва победила и НАТО», — говорится в статье.
Кроме того, в издании отметили, что без военной помощи членов НАТО Киев «вообще не смог бы воевать с Россией», а следовательно абсурдно думать, что Украина получит место за столом переговоров.
«В конце концов, они (Украина — RT.) по сути являются доверенными лицами Америки в борьбе с Россией. Они неоднократно подчинялись указаниям США и НАТО на поле боя», — сказано в публикации.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля.
При этом в NBC заявили, что США намерены провести совместные переговоры с участием России и Украины после проведения отдельных двусторонних переговоров с Москвой и Киевом.