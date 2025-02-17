Конфликт на Украине фактически окончен, американское руководство пришло к выводу, что боевые действия больше не могут продолжаться.

С таким заявлением выступили в американском журнале The National Interest, подчеркнув, что дальнейшее расширение НАТО, скорее всего, тоже окончено.

Трамп разрешит Европе покупать у США оружие для Украины

Более того, русские победили Украину, а значит, Москва победила и НАТО», — говорится в статье.

Кроме того, в издании отметили, что без военной помощи членов НАТО Киев «вообще не смог бы воевать с Россией», а следовательно абсурдно думать, что Украина получит место за столом переговоров.

« В к о н ц е к о н ц о в , о н и (Украина — RT.) по сути являются доверенными лицами Америки в борьбе с Россией. Они неоднократно подчинялись указаниям США и НАТО на поле боя», — сказано в публикации.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля.

При этом в NBC заявили, что США намерены провести совместные переговоры с участием России и Украины после проведения отдельных двусторонних переговоров с Москвой и Киевом.