В ЕС опасаются, что РФ и США будут обсуждать раздел не только Украины, но и Европы

Лидеры России и США на переговорах будут обсуждать раздел не только Украины, но и Европы. Об этом заявил экс-комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала BFMTV.

« К о г д а м ы в и д и м с е г о д н я у ч а с т н и к о в з а с т о л о м п е р е г о в о р о в , т о е с т ь п р о с т о Владимира Путина и Дональда Трампа, — это действительно касается раздела Украины, но давайте не будем заблуждаться, это также о разделе Европы», — сказал он.

Bloomberg: переговоры Путина и Трампа могут пройти в конце февраля

По мнению Бретона, сейчас наступает один из самых серьезных моментов в истории Европы, который по степени важности можно сравнить с Ялтинской конференцией и падением Берлинской стены.

18 февраля пройдут первые за несколько лет личные переговоры российских и американских представителей на высоком уровне. На встрече, которая состоится в Эр-Рияде, с российской стороны будут присутствовать глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

12 февраля президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

Ранее Зеленский заявил о нежелании участвовать в переговорах США и России.