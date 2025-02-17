Названы сферы, где Япония намерена сохранить связи с РФ

Правительство Японии не намерено полностью обрывать связи с Россией и хотело бы сохранить или возобновить их хотя бы в сфере культуры и науки. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал японский политолог, автор ряда книг о России Тайсукэ Абиру, старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы, одного из ведущих в Японии исследовательских центров. Как эксперт он неоднократно принимал участие в дискуссиях в рамках форума "Валдай" с участием президента РФ Владимира Путина и зарубежных специалистов.

" П р а в и т е л ь с т в о Японии, японский МИД, - отметил политолог, - считают, что даже в нынешних тяжелых условиях нужно избегать полного разрыва отношений с Россией. Правительство хотело бы поддерживать их в тех сферах и в тех объемах, где возможно. Это в первую очередь области культурных обменов, науки, научных исследований". Токио, по словам эксперта, хотел бы даже возобновить некоторые временно приостановленные контакты.

"Конечно, - сказал эксперт, - сейчас трудно рассчитывать на восстановление диалога по политическим вопросам. Однако президент [РФ] Владимир Путин, например, указывал на то, что Россия сохраняет отношения с Японией в области энергетики, контакты с занятыми в этой сфере японскими компаниями. Иными словами, нужно по крайней мере поддерживать связи в сфере бизнеса и работать над тем, чтобы постепенно возвращать их в прежнее состояние".

"Если с Украиной будет достигнуто соглашение о прекращении огня, а санкции против России хотя бы частично начнут сниматься, это станет мощной поддержкой для японского бизнеса, - подчеркнул собеседник ТАСС. - Ситуация серьезно изменится даже в том случае, если японские корпорации получат уверенность в том, что санкции хотя бы не будут расширяться".

Сжиженный газ с Сахалина и Фестивали культуры России

Путин 7 ноября 2024 года заявил на пленарной сессии клуба "Валдай", что Россия и Япония являются естественными партнерами в силу своего соседства, и Москва, по его словам, не будет отпираться в случае возвращения Токио к сотрудничеству. Он отметил, что в России "любят Японию: японскую культуру, японскую кухню". Президент также напомнил, что в Японии есть те, кто продолжают сотрудничество с Россией, особенно в сфере энергетики.

Токио с весны 2022 года ввел несколько пакетов санкций против РФ. В то же время правительство Японии неизменно заявляет о важности участия в российских нефтегазовых проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2" с точки зрения обеспечения энергетической безопасности страны. В "Сахалин-2" японские компании Mitsui и Mitsubishi владеют соответственно 12,5% и 10% долей. Япония импортирует с этого проекта примерно 9% необходимого ей сжиженного природного газа.

Несмотря на санкции, в Японии также не прерываются Фестивали российской культуры, которые проходят с 2006 года. Проводимые в их рамках концерты, выставки, показы фильмов охватили все 47 префектур страны, в рамках этих мероприятий выступили свыше 11 тыс. артистов из РФ. По оценке японского МИД, аудитория за годы проведения уже превысила 23 млн человек. В этом году также запланировано проведение Фестиваля российской культуры в Японии.