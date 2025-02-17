Россия нанесла сокрушительное поражение европейским странам, которым остается только принять свое положение. Об этом пишет итальянское издание L'Antidiplomatico.

Авторы отметили, что Европа втянула страны региона в противостояние, в котором она могла потерять свою геополитическую значимость, внешнюю торговлю и "демократические достижения". Однако ситуация привела к тому, что ЕС "проиграл по всем статьям", подчеркнули журналисты. По данным издания, Европа не смогла добиться ни одной из своих целей, а также перестала играть по своим же правилам. Это приведет к окончанию "международного порядка, основанного на правилах", говорится в материале.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Финляндии Александра Стубба, который заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности стала "дипломатической какофонией". По ее словам, "без России никакой Европы нет".