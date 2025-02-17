США намерены провести совместные переговоры после отдельных встреч

Соединённые Штаты намерены организовать совместные переговоры с участием России и Украины после проведения отдельных двусторонних переговоров с Москвой и Киевом.

«Соединённые Штаты намерены провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной, после чего совместные переговоры», — передаёт телеканал NBC.

По словам одного из американских чиновников, это говорит о том, что Вашингтон работает с обеими сторонами равнозначно.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля.

При этом в The Washington Post заявили, что Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не планируют участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии.