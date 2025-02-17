Определенные круги в США и Европейском союзе (ЕС) будут пытаться надавить на Россию в ходе мирных переговоров по Украине, что будет проблемой. С таким прогнозом в интервью РИА Новости выступил генеральный секретарь турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек.

« Н е с т о и т в о с п р и н и м а т ь т е л е ф о н н ы е п е р е г о в о р ы д в у х м и р о в ы х л и д е р о в к а к р е ш е н и е в с е х в о п р о с о в п о Украине. Будет сделано все, чтобы оказать давление на Россию в предстоящем переговорном процессе», — сказал он.

По его мнению, позитивное настроение в СМИ и соцсетях по поводу переговоров является преждевременным, однако надежда на мир остается. Перинчек призвал включить в переговорный процесс Турцию, Индию, Китай и Венгрию, поскольку это «было бы полезно» из-за важности переговоров для определения будущего мирового порядка.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуть территории дипломатическим путем. Он также исключил признание утраченных территорий российскими.