Глава Мюнхенской конференции Хойсген расплакался во время церемонии закрытия
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген расплакался во время церемонии закрытия. Видео опубликовало издание The Express Tribune на YouTube-канале.
Он высказался, что конференция начиналась как трансатлантическая.
— После выступления вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса в пятницу, 14 февраля, мы должны опасаться, что наша общая ценностная база уже не такая общая, — заявил председатель конференции.
Хойсген поблагодарил европейских лидеров за то, что они высказались по поводу выступления американского политика.
Премьер-министр Польши Дональд Туск нервно отреагировал на результаты Мюнхенской конференции по безопасности.
Мюнхенская конференция по безопасности завершается 16 февраля, оставляя после себя несколько тревожных выводов о состоянии европейской политики. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Он отметил, что нынешняя элита Евросоюза, допустившая много ошибок, пытается удержаться у власти любыми способами. Руководство ЕС показало непонимание глобальной ситуации и неспособность предложить эффективные решения.