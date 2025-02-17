Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген расплакался во время церемонии закрытия. Видео опубликовало издание The Express Tribune на YouTube-канале.

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Он высказался, что конференция начиналась как трансатлантическая.

— П о с л е в ы с т у п л е н и я в и ц е - п р е з и д е н т а С о е д и н е н н ы х Ш т а т о в Д ж е й Д и В э н с а в п я т н и ц у , 1 4 ф е в р а л я , м ы д о л ж н ы о п а с а т ь с я , ч т о н а ш а о б щ а я ц е н н о с т н а я б а з а у ж е н е т а к а я о б щ а я , — з а я в и л п р е д с е д а т е л ь к о н ф е р е н ц и и .

Хойсген поблагодарил европейских лидеров за то, что они высказались по поводу выступления американского политика.

Премьер-министр Польши Дональд Туск нервно отреагировал на результаты Мюнхенской конференции по безопасности.

Мюнхенская конференция по безопасности завершается 16 февраля, оставляя после себя несколько тревожных выводов о состоянии европейской политики. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Он отметил, что нынешняя элита Евросоюза, допустившая много ошибок, пытается удержаться у власти любыми способами. Руководство ЕС показало непонимание глобальной ситуации и неспособность предложить эффективные решения.