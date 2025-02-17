Британский ведущий Кларксон предложил назначить Путина премьером Британии
Британский телеведущий Джереми Кларксон заявил, что был бы рад видеть президента России Владимира Путина на посту главы британского правительства вместо действующего премьер-министра Кира Стармера.
«Я бы предпочёл любого мирового лидера тому..., который сейчас у власти. Трамп, Мелони, даже Путин: я бы поприветствовал любого из них с распростёртыми объятиями», — написал он в своей авторской колонке для газеты The Sunday Times.
Ранее Стармер заявил, что Британия готова разместить войска на Украине.