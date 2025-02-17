Британский телеведущий Джереми Кларксон заявил, что был бы рад видеть президента России Владимира Путина на посту главы британского правительства вместо действующего премьер-министра Кира Стармера.

« Я б ы п р е д п о ч ё л л ю б о г о м и р о в о г о л и д е р а т о м у . . . , к о т о р ы й с е й ч а с у в л а с т и . Т р а м п , М е л о н и , д а ж е Путин: я бы поприветствовал любого из них с распростёртыми объятиями», — написал он в своей авторской колонке для газеты The Sunday Times.

Ранее Стармер заявил, что Британия готова разместить войска на Украине.