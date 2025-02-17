Фидан: Турция вновь предложила России и Украине свою территорию для переговоров
Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил в интервью телеканалу TRT World, что Турция вновь предложила России и Украине провести переговоры на её территории.
По его словам, Анкара считает, что с европейскими странами необходимо консультироваться при попытках урегулирования конфликта на Украине.
«Мы предлагаем обеим сторонам провести переговоры на нашей территории, но есть некоторые специфические моменты... Обе стороны и США сейчас на этапе предварительных переговоров. У меня создалось впечатление, что США сейчас разрабатывают мирный план», — цитирует дипломата РИА Новости.
Также Фидан подчеркнул, что Турция признаёт право Европы быть за столом переговоров, однако, к сожалению, не наблюдает того же с её стороны.
Ранее он рассказал, что Турция совместно с США и странами Европы обсуждают возможное прекращение огня на Украине.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля.