Турция вновь предложила России и Украине свою территорию для переговоров

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил в интервью телеканалу TRT World, что Турция вновь предложила России и Украине провести переговоры на её территории.

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По его словам, Анкара считает, что с европейскими странами необходимо консультироваться при попытках урегулирования конфликта на Украине.

« М ы п р е д л а г а е м о б е и м с т о р о н а м п р о в е с т и п е р е г о в о р ы н а н а ш е й т е р р и т о р и и , н о е с т ь н е к о т о р ы е с п е ц и ф и ч е с к и е м о м е н т ы . . . О б е с т о р о н ы и США сейчас на этапе предварительных переговоров. У меня создалось впечатление, что США сейчас разрабатывают мирный план», — цитирует дипломата РИА Новости.

Также Фидан подчеркнул, что Турция признаёт право Европы быть за столом переговоров, однако, к сожалению, не наблюдает того же с её стороны.

Ранее он рассказал, что Турция совместно с США и странами Европы обсуждают возможное прекращение огня на Украине.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля.