Канцлер ФРГ Шольц: Европа не допустит демилитаризации Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал обязательного участия Евросоюза в переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявив, что Европа не допустит исключительных соглашений между США и Россией. Об этом он сообщил в ходе предвыборных дебатов, передает ТАСС.

Шольц подчеркнул, что ЕС не позволит сторонам договориться о демилитаризации Украины. "Мы, европейцы, этого не допустим. Украина должна сохранить сильную армию", - отметил он. Канцлер также отреагировал на заявления о возможном отсутствии Европы за столом переговоров.

" Б е з н а с э т о с д е л а т ь н е в о з м о ж н о . Н и к а к и х г а р а н т и й б е з о п а с н о с т и б е з н а ш е г о у ч а с т и я н е б у д е т . Е в р о п а и м е е т п р а в о г о л о с а . М ы н е п о з в о л и м к о м у - л и б о р е ш а т ь с у д ь б у Украины в обход наших интересов", — заявил Шольц.

16 февраля американский госсекретарь Марк Рубио заявил, что США и Россия еще не начали формальных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Рубио добавил, что после начала переговоров Москвы и Вашингтона к ним на каком-то этапе подключат представителей Украины и Европы. "Коммерсант" писал, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием российской делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля.