Канцлер ФРГ Шольц: Европа не допустит демилитаризации Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал обязательного участия Евросоюза в переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявив, что Европа не допустит исключительных соглашений между США и Россией. Об этом он сообщил в ходе предвыборных дебатов, передает ТАСС.
Шольц подчеркнул, что ЕС не позволит сторонам договориться о демилитаризации Украины. "Мы, европейцы, этого не допустим. Украина должна сохранить сильную армию", - отметил он. Канцлер также отреагировал на заявления о возможном отсутствии Европы за столом переговоров.
"Без нас это сделать невозможно. Никаких гарантий безопасности без нашего участия не будет. Европа имеет право голоса. Мы не позволим кому-либо решать судьбу Украины в обход наших интересов", — заявил Шольц.
16 февраля американский госсекретарь Марк Рубио заявил, что США и Россия еще не начали формальных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Рубио добавил, что после начала переговоров Москвы и Вашингтона к ним на каком-то этапе подключат представителей Украины и Европы. "Коммерсант" писал, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием российской делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля.