Трамп: саммит США и РФ следовало провести еще до начала кризиса на Украине
Встреча лидеров США и России в Саудовской Аравии может состояться в ближайшее время, но ее следовало организовать еще до кризиса на Украине или сразу после его начала. Об этом заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп в ходе общения с журналистами пресс-пула Белого дома.
"Время не определено, но это может произойти очень скоро", - сказал глава вашингтонской администрации в ответ на вопрос о том, когда он планирует провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.
"Это нужно было сделать три-четыре года назад, до того, как все это (украинский конфликт - прим. ТАСС) началось. Это нужно было сделать сразу после того, как оно началось, а не сейчас, спустя три года", - резюмировал Трамп.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщило, что встреча официальных лиц США и РФ может пройти на следующей неделе в Саудовской Аравии. Она якобы будет направлена на подготовку возможных переговоров лидеров двух стран. Агентство уточнило, что лидирующая роль в американской делегации будет отведена спецпосланнику Трампа по Ближнему Востоку Стивену Уиткоффу и помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу.
12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили вопрос остановки боевых действий на Украине, двусторонние отношения и еще ряд тем, а также условились продолжать контакты и организовать личную встречу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что телефонный разговор двух лидеров был "конструктивным, рабочим, доброжелательным".