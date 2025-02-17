Трамп: саммит США и РФ следовало провести еще до начала кризиса на Украине

Встреча лидеров США и России в Саудовской Аравии может состояться в ближайшее время, но ее следовало организовать еще до кризиса на Украине или сразу после его начала. Об этом заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп в ходе общения с журналистами пресс-пула Белого дома.

"Время не определено, но это может произойти очень скоро", - сказал глава вашингтонской администрации в ответ на вопрос о том, когда он планирует провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

" Э т о н у ж н о б ы л о с д е л а т ь т р и - ч е т ы р е г о д а н а з а д , д о т о г о , к а к в с е э т о ( у к р а и н с к и й к о н ф л и к т - п р и м . Т А С С ) н а ч а л о с ь . Э т о н у ж н о б ы л о с д е л а т ь с р а з у п о с л е т о г о , к а к о н о н а ч а л о с ь , а н е с е й ч а с , с п у с т я т р и г о д а " , - р е з ю м и р о в а л Трамп.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщило, что встреча официальных лиц США и РФ может пройти на следующей неделе в Саудовской Аравии. Она якобы будет направлена на подготовку возможных переговоров лидеров двух стран. Агентство уточнило, что лидирующая роль в американской делегации будет отведена спецпосланнику Трампа по Ближнему Востоку Стивену Уиткоффу и помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили вопрос остановки боевых действий на Украине, двусторонние отношения и еще ряд тем, а также условились продолжать контакты и организовать личную встречу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что телефонный разговор двух лидеров был "конструктивным, рабочим, доброжелательным".