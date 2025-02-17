Рубио заявил о невозможности урегулировать конфликт на Украине одним звонком

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио заявил в эфире американского телеканала CBS, что урегулировать конфликт на Украине одним звонком невозможно.

« О д н и м т е л е ф о н н ы м з в о н к о м н е п о л у ч и т с я у с т а н о в и т ь м и р . О д и н т е л е ф о н н ы й з в о н о к н е р е ш и т т а к у ю с л о ж н у ю п р о б л е м у , к а к э т а » , — с к а з а л п о л и т и к .

При этом он подчеркнул, что Вашингтон в ближайшее время ожидает от Москвы подтверждения серьёзности намерений по поводу урегулирования конфликта на Украине.

16 февраля Рубио обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым функционирование американского и российского посольств.

Президент США Дональд Трамп, между тем, заявил, что видит со стороны российского лидера Владимира Путина желание «быстро» разрешить украинский конфликт.