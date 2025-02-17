Рубио заявил о невозможности урегулировать конфликт на Украине одним звонком
Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио заявил в эфире американского телеканала CBS, что урегулировать конфликт на Украине одним звонком невозможно.
«Одним телефонным звонком не получится установить мир. Один телефонный звонок не решит такую сложную проблему, как эта», — сказал политик.
При этом он подчеркнул, что Вашингтон в ближайшее время ожидает от Москвы подтверждения серьёзности намерений по поводу урегулирования конфликта на Украине.
16 февраля Рубио обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым функционирование американского и российского посольств.
Президент США Дональд Трамп, между тем, заявил, что видит со стороны российского лидера Владимира Путина желание «быстро» разрешить украинский конфликт.