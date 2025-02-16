Туск после конференции распрощался с Мюнхеном навсегда

Премьер-министр Польши Дональд Туск на платформе Х эмоционально отреагировал на результаты Мюнхенской конференции по безопасности, заявив, что «никогда больше» не побывает в нем в качестве политика. Свои слова он не аргументировал.

К а к т у р и с т у м н е о ч е н ь н р а в и т с я э т о м е с т о . М и л ы е л ю д и , и д е а л ь н о е п и в о , п о т р я с а ю щ а я п и н а к о т е к а . К а к и с т о р и к и п о л и т и к е д и н с т в е н н о е , ч т о я м о г у с к а з а т ь с е г о д н я : Мюнхен — никогда больше, — написал Туск.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский отказался подписывать мирный договор в Мюнхене, напомнив об историческом контексте. Однако в детали он не вдавался и не объяснил свои слова. Возможно, украинский лидер вспомнил о Мюнхенском соглашении 1938 года: тогда Британия, Франция и Италия ради предотвращения войны разрешили нацистской Германии аннексировать Судетскую область.

Тем временем министры иностранных дел стран Евросоюза созвали утром в воскресенье, 16 февраля, в Мюнхене экстренную встречу. Тему мероприятия не уточнили.

На Мюнхенской конференции президент Финляндии Александер Стубб предположил, что Украину ждет европейское, а не российское будущее. По его словам, членство Киева в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе неоспоримо.