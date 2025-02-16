«Никогда больше»: Туск после конференции распрощался с Мюнхеном навсегда
Премьер-министр Польши Дональд Туск на платформе Х эмоционально отреагировал на результаты Мюнхенской конференции по безопасности, заявив, что «никогда больше» не побывает в нем в качестве политика. Свои слова он не аргументировал.
Как туристу мне очень нравится это место. Милые люди, идеальное пиво, потрясающая пинакотека. Как историк и политик единственное, что я могу сказать сегодня: Мюнхен — никогда больше, — написал Туск.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский отказался подписывать мирный договор в Мюнхене, напомнив об историческом контексте. Однако в детали он не вдавался и не объяснил свои слова. Возможно, украинский лидер вспомнил о Мюнхенском соглашении 1938 года: тогда Британия, Франция и Италия ради предотвращения войны разрешили нацистской Германии аннексировать Судетскую область.
Тем временем министры иностранных дел стран Евросоюза созвали утром в воскресенье, 16 февраля, в Мюнхене экстренную встречу. Тему мероприятия не уточнили.
На Мюнхенской конференции президент Финляндии Александер Стубб предположил, что Украину ждет европейское, а не российское будущее. По его словам, членство Киева в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе неоспоримо.