Зеленский прибыл в ОАЭ
Владимир Зеленский в ночь на 17 февраля прибыл в Арабские Эмираты. Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua» в Telegram-канале.
«Сообщил, что будет обсуждать там освобождение украинских пленных (ОАЭ часто выступают посредником)», — указали в публикации.
Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что республиканская правительственная делегация работает по подготовке визита Зеленского в Саудовскую Аравию.
Представители Москвы и Вашингтона должны встретиться на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы подготовиться к предполагаемому саммиту российского и американского лидеров по конфликту на Украине.
Киевских властей, как сообщал Fox News, не приглашали на переговоры России и США.