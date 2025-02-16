Зеленский прибыл в ОАЭ

Владимир Зеленский в ночь на 17 февраля прибыл в Арабские Эмираты. Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua» в Telegram-канале.

Зеленский прибыл в ОАЭ
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«Сообщил, что будет обсуждать там освобождение украинских пленных (ОАЭ часто выступают посредником)», указали в публикации.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что республиканская правительственная делегация работает по подготовке визита Зеленского в Саудовскую Аравию.

Представители Москвы и Вашингтона должны встретиться на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы подготовиться к предполагаемому саммиту российского и американского лидеров по конфликту на Украине.

Киевских властей, как сообщал Fox News, не приглашали на переговоры России и США.

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