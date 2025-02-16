Зеленский прибыл в ОАЭ

Владимир Зеленский в ночь на 17 февраля прибыл в Арабские Эмираты. Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua» в Telegram-канале.

« С о о б щ и л , ч т о б у д е т о б с у ж д а т ь т а м о с в о б о ж д е н и е у к р а и н с к и х п л е н н ы х ( О А Э ч а с т о в ы с т у п а ю т п о с р е д н и к о м ) » , — у к а з а л и в п у б л и к а ц и и .

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что республиканская правительственная делегация работает по подготовке визита Зеленского в Саудовскую Аравию.

Представители Москвы и Вашингтона должны встретиться на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы подготовиться к предполагаемому саммиту российского и американского лидеров по конфликту на Украине.

Киевских властей, как сообщал Fox News, не приглашали на переговоры России и США.