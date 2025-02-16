Папа Римский призвал Европу снять санкции с России

Глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов в беседе с РИА Новости раскрыл детали диалога с папой Римским Франциском, касающегося урегулирования конфликта на Украине. По словам Севастьянова, понтифик считает, что Европа должна не ужесточать, а ослаблять ограничительные меры в отношении России, чтобы стать эффективным участником мирного процесса.

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« П а п а у в е р е н : д л я в о в л е ч е н и я Е в р о п ы в п е р е г о в о р ы н е о б х о д и м о н а ч а т ь о т м е н у р а н е е в в е д е н н ы х с а н к ц и й п р о т и в Москвы, включая отзыв ордера на арест президента Путина, восстановление авиасообщения и снятие ограничений с российских официальных лиц», — заявил глава ВСС.

Франциск, по словам собеседника агентства, также выступает за прекращение «коллективной ответственности»: санкции не должны распространяться на родственников лиц из «черных списков», поскольку «сын за отца не отвечает».

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Кроме того, Севастьянов сообщил, что, несмотря на госпитализацию, состояние папы стабильное, однако он пробудет в больнице еще несколько дней для наблюдения.

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