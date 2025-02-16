Женщина заразилась средневековой болезнью

Жительница Соединенных Штатов заразилась редкой болезнью, которая бушевала в средние века, после чего была госпитализирована из-за мучительного жжения в ногах. У нее начала развиваться гангрена, и один из пальцев пришлось ампутировать.

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Врачи установили, что пациентка подверглась воздействию «Антонова огня», который является гангренозной формой отравления спорыньей. Этот грибок содержит ядовитые алкалоиды и поражает такие злаки, как рожь и пшеница.

В Средние века споры спорыньи приводили к массовым смертям в деревнях, а заболевших часто принимали за одержимых демонами, передает Telegram-канал «360.ru».

Похожая история произошла в Великобритании. Местная жительница потеряла обе ноги, так как своевременно не обратилась с болезнью к специалистам — она решила, что недуг «возрастной» и бороться с ним не нужно. 57-летняя Саманта Уайлз, проживающая в графстве Лестершир, начала испытывать ноющую боль в одной стопе. Однако значение этому она решила не предавать, поэтому затянула с приемом к врачу.