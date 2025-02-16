СМИ: США не гарантировали Киеву участие в переговорах с Россией

Вашингтон предложил Киеву сделку по доступу к полезным ископаемым Украины, однако не обещал допустить ее к переговорам между США и Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

«США предложили Украине одностороннюю сделку по обеспечению доступа к украинским редкоземельным минералам после конфликта. Они не гарантировали, что Украине будет разрешено участвовать в мирных переговорах между США и Россией», — говорится в материале агентства.

Зеленский согласился провести переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать предложенное соглашение по отправке ресурсов Штатам, заявив, что это «не соответствует интересам суверенной страны». По его словам, подписание документа, который предоставляет США права на значительную часть еще не добытых минеральных ресурсов страны, неприемлемо.