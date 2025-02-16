Раскрыто значение татуировок нового главы Пентагона

У нового главы Пентагона Пита Хегсета «интересные наколки», заявил военный блогер Борис Рожин. В своем Telegram-канале он раскрыл их значение.

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Так, он обратил внимание на наличие у Хегсета тату с «Иерусалимским крестом» — популярным у американских ультраправых креста с пятью ранами Христа с герба Иерусалимского королевства, созданного крестоносцами на месте современного Израиля.

« Т а к с к а з а т ь , с и м в о л к о л о н и а л и з м а б е л о й р а с ы е щ е д о т о г о , к а к п о я в и л с я к о л о н и а л и з м б е л о й р а с ы » , — о т м е т и л в о е н н ы й э к с п е р т .

Татуировка нового главы Пентагона в виде змеи символизирует борьбу американских колоний за независимость от британской короны, а крест с мечом и надписью «Иешуа» популярен у ультраправых неопротестантских групп как часть общего видения очищения мира через Апокалипсис, объяснил Рожин.

Другие татуировки Хегсета — фраза Deus Vult, а также слова We, the People.

« " М ы , н а р о д ( С о е д и н е н н ы х Ш т а т о в . . . ) " — п е р в ы е с л о в а К о н с т и т у ц и и США, которые в качестве слогана популярны у правых и ультраправых групп очень разного толка», — указывает эксперт.

Внимание Рожина также привлекла еще одна татуировка Хегсета.

« N e D e s i t V i r t u s , " ( П у с т ь ) Д о б л е с т ь н е п о д в е д е т " — с л о г а н 1 8 7 - г о п о л к а В Д В , в к о т о р о м с л у ж и л Х е г с е т ; н и ж е р а с п о л о ж е н а м е р и к а н с к и й ф л а г с в п и с а н н о й в н е г о в и н т о в к о й , у к а з а н и е н а 2 - ю п о п р а в к у К о н с т и т у ц и и США», — объяснил он, назвав шефа американского оборонного ведомства «интересным персонажем».

Ранее Пит Хегсет во время выступления исказил русскую пословицу. Он заявил, что при переговорах надо не доверять, но проверять.