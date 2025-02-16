Эмигрантка рассказала, как китайцы на самом деле относятся к Путину

Китайцы относятся к россиянам лучше, чем к другим иностранцам, рассказала порталу UFA1.ru уроженка Уфы Луиза Каранаева, которая три года назад обосновалась в КНР. По ее словам, там обожают русских и любят президента РФ Владимира Путина.

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К и т а й ц ы о б о ж а ю т р у с с к и х . Е с л и в и д я т , ч т о ч е л о в е к х о т ь ч у т ь - ч у т ь п о х о ж н а р у с с к о г о , с р а з у б е г у т к н е м у з д о р о в а т ь с я . Н е к о т о р ы е н а ч и н а ю т г о в о р и т ь , ч т о з н а ю т р у с с к и й . П р и э т о м и х л е к с и к о н с о с т о и т и з с л о в « п р и в е т » , « о ч е н ь х о р о ш о » , « П у т и н » , «Путин —молодец», — рассказывает женщина.

Ранее путешественник из Германии, посетивший Россию, был шокирован роскошью и размахом комплекса «Москва-Сити». Путешественник акцентировал внимание на том, что «Москва-Сити» можно сравнить с Уолл-стрит, где, по его словам, «если ты хочешь заработать денег — тебе сюда».

В погранслужбе ФСБ до этого подсчитали, что число поездок иностранцев в Россию выросло в прошлом году на 8,2%, до 16,7 млн. Чаще всего в РФ приезжали из Казахстана (3,41 млн человек), Узбекистана (3,36 млн человек) и Таджикистана (1,7 млн человек). Число поездок из Китая по сравнению с 2023 годом удвоилось, достигнув 1,69 млн. Из стран Европы в Россию стали приезжать на 16% чаще.