Эмигрантка рассказала, как китайцы на самом деле относятся к Путину
Китайцы относятся к россиянам лучше, чем к другим иностранцам, рассказала порталу UFA1.ru уроженка Уфы Луиза Каранаева, которая три года назад обосновалась в КНР. По ее словам, там обожают русских и любят президента РФ Владимира Путина.
Китайцы обожают русских. Если видят, что человек хоть чуть-чуть похож на русского, сразу бегут к нему здороваться. Некоторые начинают говорить, что знают русский. При этом их лексикон состоит из слов «привет», «очень хорошо», «Путин», «Путин —молодец», — рассказывает женщина.
Ранее путешественник из Германии, посетивший Россию, был шокирован роскошью и размахом комплекса «Москва-Сити». Путешественник акцентировал внимание на том, что «Москва-Сити» можно сравнить с Уолл-стрит, где, по его словам, «если ты хочешь заработать денег — тебе сюда».
В погранслужбе ФСБ до этого подсчитали, что число поездок иностранцев в Россию выросло в прошлом году на 8,2%, до 16,7 млн. Чаще всего в РФ приезжали из Казахстана (3,41 млн человек), Узбекистана (3,36 млн человек) и Таджикистана (1,7 млн человек). Число поездок из Китая по сравнению с 2023 годом удвоилось, достигнув 1,69 млн. Из стран Европы в Россию стали приезжать на 16% чаще.