Согласился на переговоры и раскрыл число убитых: признания Зеленского

Лидер Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC News заявил о своей готовности провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным для решения конфликта. В ближайшее время он отправится в Саудовскую Аравию, где его уже ждет украинская делегация. Главные заявления Зеленского — в материале URA.RU.

О поездке в Саудовскую Аравию

Зеленский готовится к поездке в Саудовскую Аравию, где могут состояться переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Однако Украина и ее представители, по информации СМИ, не были приглашены на эти переговоры.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что в рамках визита украинский лидер запланировал встречи с местными предпринимателями для обсуждения инициатив в сферах энергетики, сельского хозяйства и инфраструктуры. По ее словам, украинская делегация уже находится в королевстве.

О количестве убитых солдат ВСУ

Зеленский заявил в интервью телеканалу NBC, что количество погибших украинских военных может быть на «десятки тысяч» выше официальных данных из-за пропавших без вести, чья судьба не установлена. По его словам, за время конфликта было убито 46 тысяч солдат, еще 380 тысяч получили ранения, при этом «десятки тысяч» пропавших могут быть как мертвы, так и в плену.

Украина перечислила США красные линии в переговорах с Россией

О переговорах с Путиным

Зеленский заявил, что готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, при условии присутствия представителей США и Европы и наличия «сильных гарантий безопасности». В интервью NBC он также отметил, что завершить конфликт невозможно без решения российского лидера.

О встрече с Трампом

Кроме того, Зеленский заявил о необходимости встречи с американским президентом. В интервью NBC он отметил, что Трамп не пригласил его в Саудовскую Аравию, хотя готов встретиться в Вашингтоне. Зеленский подчеркнул, что для назначения даты встречи необходимо согласование деталей командами обоих президентов.

Он также отметил, что Украина не примет сделки между США и Россией по урегулированию конфликта без учета ее мнения и добавил, что у США, вероятнее всего, нет четкого мирного плана по Украине. Кроме того, Зеленский сообщил о работе над соглашением о сотрудничестве для привлечения американских инвестиций в Украину. Он также заявил о своем желании показать «линии фронта» специальному представителю Трампа Киту Келлогу во время его визита в Киев.