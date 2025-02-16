В Польше предъявили права на решения по Украине

Глава польского МИД Радослав Сикорский в соцсети X заявил, что уровень военных расходов Польши позволяет ей иметь право голоса в урегулировании конфликта на Украине. Он добавил, что страна также более 20 лет выделяет 2% ВВП на оборонные расходы, с чем тоже нужно считаться.

М ы в т е ч е н и е 2 0 л е т в ы д е л я е м 2 % [ В В П н а о б о р о н н ы е р а с х о д ы ] , а в п о с л е д н е е в р е м я — з н а ч и т е л ь н о б о л ь ш е , ч т о д а е т н а м п р а в о г о в о р и т ь и д о б и в а т ь с я у ч а с т и я в к р у г а х , п р и н и м а ю щ и х р е ш е н и я [ п о Украине], — сказал глава польской дипломатии.

Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что странам Европейского союза рано или поздно придется направить свои войска на Украину.

В Европе раскрыли два сценария для Украины

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что среди стран, которые отправят миротворческий контингент на Украину, могут оказаться Польша, Франция, Британия и Германия. По данным издания, переброска будет осуществляться при логистической поддержке США.

Позже военный эксперт Анатолий Матвийчукзаявил, что Польша намерена отторгнуть от Украины так называемые Восточные Кресы в виде Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей. В разговоре с NEWS.ru аналитик объяснил, что Варшава именно поэтому хочет ввести свои войска на территорию страны.