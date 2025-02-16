В Польше предъявили права на решения по Украине
Глава польского МИД Радослав Сикорский в соцсети X заявил, что уровень военных расходов Польши позволяет ей иметь право голоса в урегулировании конфликта на Украине. Он добавил, что страна также более 20 лет выделяет 2% ВВП на оборонные расходы, с чем тоже нужно считаться.
Мы в течение 20 лет выделяем 2% [ВВП на оборонные расходы], а в последнее время — значительно больше, что дает нам право говорить и добиваться участия в кругах, принимающих решения [по Украине], — сказал глава польской дипломатии.
Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что странам Европейского союза рано или поздно придется направить свои войска на Украину.
В Европе раскрыли два сценария для Украины
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что среди стран, которые отправят миротворческий контингент на Украину, могут оказаться Польша, Франция, Британия и Германия. По данным издания, переброска будет осуществляться при логистической поддержке США.
Позже военный эксперт Анатолий Матвийчукзаявил, что Польша намерена отторгнуть от Украины так называемые Восточные Кресы в виде Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей. В разговоре с NEWS.ru аналитик объяснил, что Варшава именно поэтому хочет ввести свои войска на территорию страны.