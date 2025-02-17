Порошенко* раскрыл маниакальную мечту Зеленского

Санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины стали маниакальной мечтой президента страны Владимира Зеленского. Об этом Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью «Украинской правде».

«Зеленский маниакально мечтал о санкциях. Для этого он сделал закон об олигархах, который предоставил ему право якобы применять санкции. Против кого? Против Порошенко», — подчеркнул предприниматель.

Олигарх добавил, что ввести про него санкции ранее не позволила жесткая реакция Венецианской комиссии о недопустимости подобных законопроектов.

Порошенко раскрыл мотивы введения против него санкций Зеленским и заявил, что остальные участники санкционного списка, включая олигарха Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), безразличны действующему руководству. Он также обвинил украинского лидера в препятствовании его деятельности как депутата Верховной Рады.

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Ранее Порошенко отказался признавать свою партию «Европейская солидарность» «батальоном зелебобиков». Он добавил, что члены «Европейской солидарности» не выполняют команды, ни чтобы нападать на кого-либо, ни чтобы молчать.