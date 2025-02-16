Стало известно, примут ли участие в переговорах Украина и ЕС

Киев и Брюссель подключат к обсуждениям по урегулированию украинского конфликта после старта переговоров между США и Россией. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС.

В воскресенье Рубио дал интервью телеканалу CBS и коснулся темы урегулирования украинского кризиса. Он сказал, что Киев и Европа могут быть подключены к переговорному процессу позже.

Сейчас, по его словам, «нет никакого процесса», произошел только разговор между президентами России и США, в котором они выразили заинтересованность в прекращении конфликта.

Когда начнутся «настоящие переговоры», Киев присоединится к ним, заверил Рубио.

«Украина должна быть вовлечена [в процесс переговоров] <...>. И европейцы должны быть вовлечены в него, потому что у них тоже есть санкции против Путина и России, и они внесли свой вклад. Мы просто еще не дошли до этого», — сказал госсекретарь.

Ожидается, что команда советников президента Трампа встретится с российскими официальными лицами на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы начать мирные переговоры о разрешении кризиса на Украине. Об этом сообщили два правительственных чиновника США, знакомые с деталями, отмечает CBS.

По словам источников, это госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.