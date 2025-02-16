Администрация Трампа назвала желаемый срок прекращения огня на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа назвала желаемый срок прекращения огня на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

© Lenta.ru

Сообщается, что США уведомили европейских политиков, что администрация рассчитывает добиться прекращения огня на Украине до католической Пасхи, которую будут отмечать 20 апреля.

Делегация США отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией

Ранее журналист Алекс Христофору заявил, что поездкой спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога в Европу нужна для отвлечения внимания от настоящих переговоров о мире на Украине. Он также заявил, что США таким образом защищают мирную сделку от саботажа со стороны Европы.

До этого издание Financial Times также назвало возможные сроки прекращения огня на Украине. По его данным, конфликт завершится к 20 апреля или 9 мая.